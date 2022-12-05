Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüpheli bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda 133.10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.