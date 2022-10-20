Uyuşturucu satan baba ve oğlunun evlerine jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen baba ve oğlunun evlerinde yapılan aramalarda esrar ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KOM) ekipleri, Kastamonu il merkezinde yaşayan E.G. ve Devrekani ilçesinde yaşayan babası C.G.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler tarafından baba ve oğlunun evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 65 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ve silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili E.G. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.G. tutuklandı.