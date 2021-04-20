Uyuşturucu şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

Operasyonda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon yaptı. Operasyonda evde yapılan aramada; 5 gram katkılı kubar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, metafetamin içiminde kullanılan 6 adet bong, 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet tabanca fişeği ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesinde de uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu hap ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Merkez Akkaya mevkiinde ise yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 60 gram kubar esrar maddesi yakalandı.

Operasyonlarda jandarma ekiplerince toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.