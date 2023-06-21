Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanan 28 sürücü hakkında işlem başlatıldı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandıkları tespit edilen 28 sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 587 bin 356 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile 2023 yılı içerisinde çok sayıda sürücü uyuşturucu test kiti ile denetlendi. Yapılan denetimlerde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç aullanmak" suçundan 28 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı.

Sürücülere, toplam 587.356 TL de idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçici olarak geri alındı.