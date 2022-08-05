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Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü sahasındaki ormanda kesim yapan Resul Hindioğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Hindioğlu, tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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