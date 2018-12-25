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Uzman Çavuş'tan kar altında evlilik teklifi

Hakkari’de görev yapan uzman çavuş, Ilgaz Dağı Milli Parkında bir süredir görüştüğü kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Hakkari'de görev yapan uzman çavuş, Ilgaz Dağı Milli Parkında bir süredir görüştüğü kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Adil Çayır, bir süredir görüştüğü kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Kız arkadaşını dolaşma bahanesiyle Çankırı'dan Kastamonu'ya getiren Adil Çayır, Ilgaz Dağı Milli Parkında kayak yaptıkları esnada kar altında pankart açarak evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ev Hanımı Ayşenur Uğur, uzman çavuşun 2 bin rakımda kar altında yaptığı evlilik teklifini kabul etti. Bunun üzerine Adil Çayır, evlilik teklifini kabul eden Ayşenur Uğur'un parmağına yanında getirdiği evlilik yüzünü taktı.

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