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Uzman Dr. Örnek, Özel Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.

Dr. Serhan Örnek, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı.


Dr. Serhan Örnek, 1979 yılında Sultanhisar'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Aydın'da tamamlayan Op. Dr. Örnek, 1997-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı. 2005-2011 yılları arasında Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde ihtisas eğitimini tamamlayan Örnek, iş yaşamıyla birlikte yurtiçi ve yurtdışı birçok sempozyum ve panellere katıldı.


2011-2012 Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi zorunlu hizmet görevini yapan Dr. Serhan Örnek, artık Özel Olukbaşı Kastamonu Anadolu Hastanesi bünyesinde hizmet verecek.

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