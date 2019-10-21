Uzun süre evden çıkmayan şahıs ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uzun süre kendisinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen 60 yaşındaki şahıs, camı kırarak içeri giren yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Arpalıkbaşı köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Hikmet Kaşıtoğlu'ndan bir süre haber alamayan komşuları, kötü kokuların geldiği evin camını kırarak içeri girdi. Evde Kaşıtoğlu'nun çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Kaşıtoğlu'nun cesedi Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.