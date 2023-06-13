Uzun yıllardır yaşadıkları su sorunu sona erdi: Yerden fışkıran suyu heyecanla izlediler

Kastamonu'nun Araç ilçesinde uzun yıllardır su problemi yaşayan köyde yaşayan vatandaşların sorunu, yapılan sondaj ile sona erdi. Köyde yaşayan vatandaşlar, yerden fışkıran suyu heyecanla izledi.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde uzun yıllardır yaşanan su problemi Kastamonu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile çözüldü. Derelerden tanker ve varillerle köye su getirerek ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, Kastamonu İl Özel İdaresi'ne sorunlarının çözülmesi için müracaatta bulundu. Yapılan müracaat sonrasında Kastamonu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Köyde yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan sondaj çalışmalarının ardından yerin yaklaşık 90 metre altında suya ulaşıldı. Sondaj sırasında yerden fışkıran suyu gören vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

“Su çıktığı zaman köylülerimizle birlikte bizlerde mutlu oluyoruz”

Su bulunduktan sonra içilebilirliği kontrol etmek amacıyla numune alındığını söyleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü personeli Sondör Mehmet Balcı, “1 haftadır burada sondaj yapıyoruz. Bir de burası bu yılın ilk sondajı oluyor. Burada başarılı olduk. 114 metre taban yaparak, 90 metreden su bulduk. Başarılı olduğumuz düşünüyorum. Su bulduktan sonra bazı aşamaları daha oluyor. Bulunduğu yerin genişletilmesi, çakıllama ve borulama gibi aşamaları oluyor. Suyu bulduktan sonra işimiz biraz daha zorlaşıyor. Su bulunduktan sonra iki aşaması daha oluyor, onları yaptıktan sonra köyümüze suyu veriyoruz. Ardından bulunan sudan numune alınıyor ve içilebilir mi diye bakılıyor. Bizler de seviniyoruz su bulunca, vatandaşlarımız da seviniyor. Mutlu oluyoruz. Su çıktığı zaman köylülerimizle birlikte bizler de mutlu oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz, köylülerimizle birlikte bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

“Aniden suyumuzda kesilince susuz kaldık”

Su problemi yaşadıklarında İl Özel İdaresine müracaatta bulunduklarını belirten Toygaören köyü muhtarı Emin Yılmaz ise, “Bizim köyümüzde su sıkıntısı vardı. Zaten su sıkıntısı çekiyorduk, aniden suyumuz da kesilince susuz kaldık. Susuz kalınca İl Özel İdaresine müracaatta bulunduk. Valiliğimizin ve Genel Sekreterliğimizin talimatlarıyla köyümüzde sondaj çalışması başlatıldı. Sondajın ardından köyümüzde su bulundu. Suyun çıkmasıyla tüm köy olarak herkes sevindi” diye konuştu.

“Kış boyunca çok fazla sıkıntı çektik”

Mesleği dolayısıyla susuzluk problemi çektiğinin altını çizen çiftçi Nurgül Yılmaz, “Küçük çiftçiyim, hayvanlarımız var. Küçük bahçelerimiz bulunuyor kendimize yeterli. Su sıkıntısını çok fazla yaşıyoruz. Derelerden taşıyoruz tankerlerle. Bazen küçük bidonlarla, damacanalar ile taşıyoruz. Hayvanlara vereceğimiz zaman tankerlerle taşıyoruz. Kış boyunca çok fazla sıkıntı çektik. Allah razı olsun devletimizden. Geldi köyümüzde sondaj yaptı, suyumuz çıktı inşallah. İnşallah artık çekmeyeceğiz” söyledi.

“Bazen tankerlerle bazen de bidonlarla suyumuzu getiriyorduk”

İçme suyuna kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Mahir Yılmaz da, “Köyümüz uzun yıllardan beri su sıkıntısı çekiyor. Suyumuz yetersiz geliyordu. Bazen tankerlerle bazen de bidonlarla suyumuzu getiriyorduk. Son zamanlarda su sıkıntısı artınca Valiliğimize müracaat ettik. İl Özel İdaresinin de yetkilileri bizlere yardımcı oldu. Köyümüze içme suyu çıkması için, Özel İdarenin ekipleri günlerce burada çalıştılar, sondaj yaptılar. Şu anda suyumuza kavuştuk. Çok mutluyuz, emeği gezen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Köylerin su problemleri açılan kuyularla çözülüyor

Öte yandan, Kastamonu'da su problemi yaşayan köyler ve çiftçiler için Kastamonu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, 2 adet sondaj makinasıyla bir yıl içerisinde yaklaşık 30 adet sondaj açılarak bu sondajların yüzde 70'inde yeraltı suyuna rastlanıldı. Yapılan çalışmalar ile köylerde yaşayan vatandaşların su problemi çözüme kavuşturuldu.