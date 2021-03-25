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Vakalar artış gösterince denetimler arttırıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine oluşturulan denetim ekiplerince esnaflar denetlendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine oluşturulan denetim ekiplerince esnaflar denetlendi.


Hanönü'nde oluşturulan denetim ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe esnafları denetlendi. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul eden yeme içme yerleri ve kuaförler, marangozlar ve tüm işyerleri, Hanönü'nde oluşturulan denetim ekiplerince alınan tedbir ve önlemler denetlendi. Denetlemelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.

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