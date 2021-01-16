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Vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu'da tedbirler elden bırakılmıyor

Alınan önlemler sonucunda vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu’da tedbirleri aksatmayan emniyet güçleri, şehrin bir çok noktasında uygulama yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Alınan önlemler sonucunda vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu'da tedbirleri aksatmayan emniyet güçleri, şehrin bir çok noktasında uygulama yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Sokağa çıkma kısıtlamasının uyulduğu ve denetimlerin sıklaştırıldığı Kastamonu'da yüzde 50 artış gösteren korona virüs vakaları bu ay, geçtiğimiz aya göre yüzde 85 azaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kastamonu'da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Cuma akşamı saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kastamonu'da vatandaşlar, evlerinden çıkmamasıyla caddeler sessizliğe büründü.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama ile birlikte şehir giriş-çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde genel olarak vatandaşların yasaklara uyduğu görüldü. Bu sayede Kastamonu'da geçtiğimiz aya göre korona virüs vakalarında yüzde 85 azalma olduğu açıklandı.


Ayrıca bazı esnaflar, eksi 3 dedece soğukta denetimlerini sürdüren polis ekiplerine sıcak çay ikramında bulundu. Esnaflar, polis ekiplerine demledikleri çaydan verdi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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