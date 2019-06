Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nda öğrenciler, yazdıkları kitaplarını imzaladı

Öğrenciler, hazırladıkları kitabı ise yaptıkları etkinlikte imzaladı.

Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde yıl boyunca çeşitli deneme, hikaye veya şiir çalışması yaptı. Öğrenciler, yaptıkları bu çalışmaları ise yılsonu geldiğinde bir kitapta topladı. 117 öğrencinin yazdığı yazılar, ‘Eşsiz Hazine-2 Değerler Sandığı' isimli kitapta toplandı. Kastamonu Belediyesi'nin katkılarıyla basılan kitapları öğrenciler, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte imzaladı. Ayrıca öğrenciler, yıl içerisinde kitaplarını okudukları Çocuk Hikayeleri Yazarı Özgür Balpınar ile de söyleyişi yaptı.

Okul bahçesinde düzenlenen İmza Günü-Söyleyişi etkinliğinin açılış kurdelesini Kastamonu Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Yurt, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Yaşar Dolapçı ve Mesut Şeker ile Okul Müdürü Cemalettin Çınar kesti.

“117 öğrencimiz, 232 sayfalık kitap hazırladı”

Açılışta konuşan Okul Müdürü Cemalettin Çınar, “Vali Aydın Arslan Ortaokulu ‘Eşsiz Hazine-2 Değerler Sandığı' kitabının imza etkinliğindeyiz. Öğrencilerimiz burada standı ziyaret edenlere kitaplarını imzalayacaklar. Okulumuzda öğrencilerimizin yazma serüveni üç yıl önce başladı. İlki ‘Bir Hilal Uğruna' şiir kitabıydı, ikincisi de ‘Büyüklerimden Öğütler içerikli Eşsiz Hazine-1' isimli kitaptı. Bu yılda öğrencilerimizin, değerlerimizi daha iyi anlayabilmesi, hissedebilmesi ve yaşanması ve yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için değerlerimiz içerikli hikaye, şiir, denemenin yer aldığı 232 sayfalık ve 117 öğrencimizin şiirlerinin bulunduğu kitabın imza etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Kitaplarda yer alan eserlerin tamamını öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz yazdılar. Sağ olsun Kastamonu Belediye Başkanlığımız sayesinde de kitaplarımızın baskısını yaptık ve imzaya hazır hale getirdik” dedi.

“Herkes konuşur, herkes söyler ama herkes yazamaz”

Herkesin konuştuğunu ve yazmanın da çok zor olduğunu belirten Çınar, “Yazmak çok zor bir iş, herkes konuşur, herkes söyler ama herkes yazamaz. Öğrencilerimizin, bu yönlerini daha da geliştirmek, özgüvenlerini geliştirmek için her yıl bir kitap sloganıyla yola çıktık. Bu serüvenimizde üçüncü yılımızdayız. İnşallah her yılda devam ettirmek istiyoruz. Her öğrencinin büyüdüğünde, kitaplığında kendi eserlerinin yer aldığı, kendisinin yazdığı bir hikaye, bir deneme, bir şiirlerinin olduğu bir kitabının kitaplıkta olmasını, yıllar sonrada olsa bu hazzı yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

“Okulumuz, güzel bir etkinliğe imza atmış”

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise, şöyle konuştu: “Türkiye'de en büyük noksanlığımız, okuma alışkanlığının maalesef ve maalesef olmamasıdır. Bundan çok fazla muzdaripiz. Kendimde bir eğitimciyim. Yıllarca eğitimle uğraştık. Okulumuz, hakikaten öyle güzel bir etkinliğe imza attılar ki, hem çocuklarımızı hem idaremizi hem de öğretmenlerimizi huzurunuzda tebrik ediyorum”

Okul Müdürlerinin de katıldığı açılışın ardından davetliler, stantları gezerek öğrencilerin imzaladığı kitaplardan aldı.

“Avrupa'daki okullarla ortak projeler hazırlandı”

Avrupa'daki okullarla birlikte ortak projeler hazırladıklarını anlatan İngilizce Öğretmeni Suzan Özkadam, “Avrupa Birliği projeleri kapsamında okulumuz, Avrupa'daki okullarla ortaklık kurarak ortak projeler hazırladı. Bu kapsamda bizler, iki yıldır bu ortak projelere katılıyoruz. Her yılsonunda da bu yaptığımız projeleri sergiliyoruz. Bu projeleri yapmamızdaki amacımız öğrencilerimizin Avrupa'daki diğer okullarda nasıl uygulamalar yapıldığını görmelerini sağlamak ve eğitim kalitemizi arttırmak, okullarımızda aynı etkinlikleri yapıyoruz planlama dahilinde, bu şekilde öğrencilerimizin ufku genişliyor. Hem proje yapıyorlar hem de İngilizce dil becerilerini kullanma imkanı buluyorlar”

Vali Aydın Arslan Ortaokulu, İngilizce Öğretmeni Sezen Doğan nezaretinde ‘Çok Kültürlü Takvim-Multicultural Calendar', İngilizce Öğretmeni Suzan Özkadam nezaretinde ‘Dünya'nın Pili Bitmesin-Don't Let The World's Battery Run Out' ve Fen Bilgisi Öğretmeni Eda Ersoy Turan nezaretinde ‘Bilim İnsanları Okulumuzda ve Geri Dönüşüm Malzemeleri İle Çevremizi Güzelleştirelim' projelerine imza attı.