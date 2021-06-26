İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Avni Çakır Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren ACACİA Bakır Madeni işletmesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Vali Çakır, kaymakam Hasan Ali Kurt ve beraberindekiler ile birlikte Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır flotasyon tesisleri ve maden açık ocaklarında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 300 milyon dolar yatırım ile kurulan ve yıllık 2 milyon ton cevher işleme kapasitesine sahip maden işletmesinde çalışmaları inceleyen Vali Çakır'a günün anısına plaket takdim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.