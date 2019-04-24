Vali Karadeniz'den Başkan Vidinlioğlu'na ziyaret

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, 31 Mart'ta Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt tarafından karşılanan Vali Karadeniz, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında Başkan Vidinlioğlu'ndan bilgiler aldı. Ardından Vali Karadeniz, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Başkan Vidinlioğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.