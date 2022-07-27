Vali Yardımcısı Yılmaz: “2 bin 200 aktif Covid-19 hastasının 70 tanesi hastanede yatıyor”

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu'da 2 bin 200 aktif korona virüs hastasının olduğunu belirterek, hastalardan 70'inin hastanede yattığını söyledi.

Mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile Merkez İlçe Muhtar Toplantısı, Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, korona virüse karşı muhtarlardan destek beklediklerini belirterek, “Basından takip ediyorsunuzdur. Tedbirlere bireysel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün oldukça kendi sağlığımız için mesafeyi korumamız lazım. 50 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan şahıslar ağırlıklı olmak üzere hatırlatma dozlarının olması tavsiye ediliyor. Bu şu demek, son aşının üzerinden 6 ay geçmiş olan kişilere aşı yapılıyor. Eski günlere dönmek ist emiyoruz. Özellikle aşı çok güçlü bir tedbir. Aşılamada yüzde 100'e ulaşamadık. İnsanlara zorla aşı yaptıramıyorsun. Aşılamada en az 2 aşı olanlarda oranımız yüzde 84-85 civarında. Elimizde aşılmalarımız var. Aşı günü gelenlerin aşı olması gerekiyor. Şu anda 2 bin 200 insan aktif Covid-19 hastası. Bunun yaklaşık 70 tanesi hastanede tedavi görüyor. Diğerleri evlerinde tedavi görüyorlar. Özellikle çok süratli bir şekilde ilerliyor. Buradaki sıkıntı şu; bu sefer 2 alt varyant birden var. Şimdi BA-4 ve BA-5 varyantları var. Dolayısıyla yoğun bir şekilde bulaşıyor. Hava şartlarının iyi olması bir avantaj ama Ekim'den, Kasım'dan sonra daha riskli bir durum olabilir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi siz muhtarlarımızın bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda muhtarlar, sorunlarını dile getirdi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalardan ötürü devlet büyüklerine teşekkür ederek, “Malumunuz Covid-19 yine ayaklandı. Buna bağlı olarak yine tedbirlerin alınmaya başlandığını görüyoruz. İnşallah bu süreci de hafif atlatırız. Bu yüzden herkesi koronavirüs tedbirlerine uymaya davet ediyoruz” dedi.

Merkez Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu ise, yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini sunarak, “Bizim sorunumuz Karaçomak Deresi. Son yaşanan afetten dolayı 100-150 metre genişleme yaşandı. Karaçomak Deresi'nin ıslahı için ilgili kurumlara müracaat ettik. Bu konunun hızlandırılmasını talep ediyoruz. Gerçekten Kastamonu büyük bir tehdit altında. Karaçomak Deresi'nin ıslahının acilen yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.