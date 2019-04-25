Vali Yaşar Karadeniz Tosya'da vatandaşların sorunlarını dinledi

Programlar için Tosya İlçesine gelen Vali Yaşar Karadeniz'i Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Özgün Yapağı, Ak Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Mustafa Corcor, MHP Tosya İlçe Başkan vekili Dündar Özurgancı karşıladı.

Tosya Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen “Halkla Buluşma Toplantısı'na” katılan Vali Yaşar Karadeniz ilçenin problemlerini dinledi. Toplantıda muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ilçenin sorunlarını ve taleplerini iletti.

Sorunları tek tek not alan Vali Yaşar Karadeniz ilgili kurum müdüründen problemin çözümü ve giderilebilirliği noktasında bilgi aldı. Detaylı bilgi olmayan sorunlar için de ilgili kurum müdüründe detaylı çalışma yapılarak rapor hazırlanmasını istedi.

Toplantıda ayrıca katılımcılar Vali Yaşar Karadeniz'de ilçe hakkında taleplerini iletti.

Sorunların çözümü noktasında yakinen takipçi olacaklarının altını çizen Vali Yaşar Karadeniz katılımcılara teşekkür etti.