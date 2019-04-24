Vali Yaşar Karadeniz'den Tosya Belediyesine ziyaret

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Çeşitli incelemelerde bulunmak ve programlara katılmak için Tosya ilçesine gelen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz yeni seçilen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Volkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Karadeniz Tosya hakkında bilgi aldı.
Vali Karadeniz'i Belediye girişinde karşında karşılayan Başkan Kavaklıgil, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette; Vali Yaşar Karadeniz'e Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin eşlik etti.