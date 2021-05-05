Vatandaşlar, evden çıkamayınca sokak hayvanlarını belediye ekipleri doyurdu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde vatandaşların baktığı sokak hayvanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle belediye ekiplerince beslendi.

Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs, insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye devam ediyor. Devrekani'de çoğunlukta vatandaşların beslediği sokak hayvanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle Devrekani Belediyesi ekipleri tarafından beslendi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç nezaretinde belediye ekipleri, araçlara yükledikleri yiyecekleri, ilçenin çeşitli noktalarına bırakarak hayvanların beslenmesini sağladı. Ayrıca çeşitli hastalıktan ötürü rehabilitasyon altında tutulan hayvanlarda belediye ekiplerince beslendi. Sokak hayvanlarının Devrekani Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından her gün düzenli şekilde devam ettirileceği belirtildi.

Devrekani'de ilçede bulunan tüm hayvanların her gün düzenli bir şekilde koronavirüs salgını tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar beslenmesine devam edileceğini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımız tarafından beslenen sokak hayvanlarımızı aç kalmaması için ilçemizde belli noktalara mama bırakarak onların doymasını sağlıyoruz. Çağrımıza duyarlılık göstererek evlerinden çıkmayan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler. Onlar evde kalsınlar, biz hayvanlarımızı da besleriz” dedi.

Başkan Altıkulaç, Belediye ekiplerine destek veren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelini de teşekkür etti.