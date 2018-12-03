Vatandaşlardan Başkan Babaş'a yoğun ilgi

Esnafları ve pazaryerinde vatandaşları ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a yoğun ilgi gösterildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, esnafları ve pazaryerinde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisiyle karşılayan Başkan Babaş, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla ve esnaflarla bir süre sohbet eden Başkan Babaş, kendisine gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Esnaflarımızı ve pazaryerindeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik, hasbıhalde bulunduk. Değerli büyüklerimizin hayır dualarını aldık. Bizlere gösterdikleri ilgiden ötürü, değerli büyüklerimize ve kıymetli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerime, değerli büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Kalplerden gelen bu ilgiye bizleri mazhar eden Yüce Rabbime hamd-ü senalar ediyorum. Bu ilgiye layık olabilmek için daha çok çalışacağız. Kastamonu'muzu inşallah hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

Kastamonu'da Kuzeykent Kapalı Pazaryerine de atıfta bulunan Başkan Babaş, “Son derece modern bir pazar alanını Kuzeykent Mahallemizde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. 3600 metrekare kapalı alanda oluşturduğumuz ‘Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'nde hem esnafımız hem de vatandaşlarımız konforlu bir şekilde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Doğal gazlı ısıtma sistemi ile pazar yerimizde soğuk havanın sebep verdiği olumsuz durumların da önüne geçiyoruz” diye konuştu.