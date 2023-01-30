Vefa' projesi yüzleri güldürüyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) ilçe genelinde ve köylerde uyguladığı 2023 Yılı İnebolu Vefa Projesi çerçevesinde istihdam edilen 4 kişilik ekip belirlenen evlere giderek evin temizliğini yapılıyor. Vatandaşların çamaşırlarını yıkayıp, ütü ve kişisel bakımlarını da yapan ekip, adeta vatandaşların ailesi oldu.

Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 80 kişi için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda belirlenen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekip, bakımlarını yaptıkları vatandaşlarla da sohbet ediyor.