Veteriner hekimler kardan yapıp muayene etti

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde görev yapan veteriner hekimler, kardan boğa yaptı. Veteriner hekimler, yaptıkları kardan boğayı muayene ederek eğlendi.

Kastamonu'da son bir haftada etkili olan kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar da çeşitli etkinliklerle karın tadını çıkartıyor. Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar yağışını fırsat bilen veteriner hekim Umut Ayva ve Doğukan Devrilmez, ilçe merkezinde yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar kalınlığını eğlenceli hale getirdi. İşlerini bırakan veteriner hekimler, yaklaşık 2 saat uğraş neticesinde kardan boğa yaptı. Yaptıkları kardan boğayı sarıya boyayan veteriner hekimler, daha sonra da muayene ettiler. Hem çocuklar hem de vatandaşlar kardan boğanın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

“Amacımız kardan boğa yaparak çocuklara mesleğimizi sevdirmek”

Ağlı'da görev yapan Veteriner Hekim Umut Ayva, “Öncelikle karın meşhur olduğu Kastamonu'nun Ağlı ilçesinden herkese selamlar. Herkes kardan adam yapıyordu. Bizde veteriner hekim olduğumuz için Doğukan hocamızla birlikte mesleğimize uygun olarak boğa yapma kararı aldık. Aynı zamanda çocuklarımızın mesleğe olan ilgisini arttırmak amaçlı bu boğayı yapmayı kendimize uygun gördük. Yaklaşık 2 saat kadar uğraştıktan sonra boğayı yaptık. Boğayı bitirdikten sonra ilçede bulunan vatandaşların boğa büyük ilgisini çekti. Özellikle çocuklarımız çok eğlenceli buldu. Herkes gelip burada eğlendi, resimler çekindi” dedi.