Vidinlioğlu, “Geniş kapsamlı araştırmalarımız sürüyor”

Dr. Galip Vidinlioğlu, kamuoyunun kendisinden bir açıklama beklediğinin farkında olduğunu belirterek, geniş kapsamlı araştırmalarının sürdüğünü ve bu hafta içerisinde bir toplandı yapmayı düşündüklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada değerlendirmede bulunan Galip Vidiniloğlu, “6 Nisan Cuma günü mazbatamızı aldık ve görevimize başladık. Kamuoyu bizden bir açıklama bekliyor. Bizde göreve başladığımız günden bugüne kadar belediye ile ilgili olarak belirli teşebbüslerde bulunduk. Alacağımız neticeleri kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu hafta bir toplantı yapmayı planlıyoruz” dedi.

Teleferik Projesiyle ilgili referanduma gideceklerini tekrar hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “Bu yönde sözümüz vardı. Cuma günü sayın valimizi ziyaretimizde Teleferik Projesi ile ilgili olarak bir soru üzerine açıklama yapmıştım. Benzer açıklamalarım olacak. Belki önümüzde ki hafta içerisinde Çarşamba veya Perşembe günü bir basın toplantısı bende düzenleyip, ne tarz girişimlerde bulunduğumu kamuoyu ile paylaşacağım. Tam bir netice almamız biraz uzun sürebilir. Çünkü geniş kapsamlı bir araştırma içerisindeyiz. İlk etapta Teleferik Projesi ile ilgili bir referandumu gündeme getirdik” diye konuştu.

Belediyede birimlerde yer alan fotoğrafları indirterek yerine Atatürk fotoğraflı astırdığını açıklayan Başkan Vidiniloğlu, “Belediyeye ilk girdiğimde benden bir fotoğraf istediler. Hemen hemen her birime fotoğrafımın asılacağı söylendi. Ben böyle bir şeyi istemeyeceğimi söyledim. Var olan fotoğrafların indirilmesini yerlerine ise birer tane Atatürk fotoğrafının koyulmasını istedim. Bundan sonra her birimimizde Ulu Önderimizin fotoğrafı olacak. Benim fotoğrafıma gerek yok. Ben zaten buradayım. Benim kapım herkese açık. İstedikleri zaman gelip beni görebilirler” şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen her arkadaşın kendisine çalışma arkadaşlarını belirle hakkının bulunduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Bu güne kadar herhangi bir tasarrufta bulunmadım. Ama tabi ki her yönetimin kendi ekibini oluşturma ve çalışma hakkı var. Burada liyakat ve adalet hep ön planda olacak. Hangi partili olursa olsun, hangi ideolojik görüşe sahip olursa olsun bizim için ölçü işinin hakkını vermesi, doğru ve dürüst olması olacak. Onun dışında hiç kimsenin siyasi kimliği ile ilgili bir tasarrufta bulunmayız. Onun dışında herhangi bir yanlışı varsa bizim partilimiz bile olsa görevinden alırız. O konuda kimsenin tereddüttü olmasın. Kastamonu'nun 4'te 3'üne yakın bir kitlesi MHP'ye izin verdi. Bu büyük bir yükü de beraberinde getiriyor. Bundan sonra yapacağımız şey ilçe belediyelerinin il belediyeleri ile entegre olarak çalışarak şehrimize hizmet etmesini sağlamak olacak” ifadelerini kullandı.