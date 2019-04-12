Vidinlioğlu: “Teleferik projesini halkımıza soracağız”

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Teleferik Projesinin devam edip etmemesi konusunda halkı soracaklarını ve ondan sonra nihai kararlarını vereceklerini söyledi.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilmesinden ötürü Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, “Teleferiklerle ilgili seçim sürecinde de dile getirdiğim gibi başlamış bir iş. Henüz daha bitme aşamasında değil. Fakat benim bu konuda verilmiş bir sözüm var. Biz, bu Teleferik Projesini ‘halka soracağız' diye. Bizde halka sorup öyle kararımızı vereceğiz. Kimin projesi olursa olsun. Sonuçta teleferiğe karar vermesi gereken şehirde yaşayan insanlar. Bunu da demokrasinin gereği gündemimize almamız gerekiyor. Halkın tercihleri çok daha önemli. Eski Başkan Topçuoğlu'nun projesinde teleferik yatay konumda idi. Bu şekilde dikey değildi. Sonrasında değiştirilmediyse. Ben böyle biliyorum. Bence teleferikten daha önemli olan şey şu. Bir şehirde tabii ki olabilir ama Kastamonu için neyle gündeme gelmeli. Eğer siz onu Havaalanından Ilgaz Dağına kadar yapabiliyorsanız bir anlam ifade eder. Ama tarihi bir kenti böyle ortadan ikiye bölen görüntü benim şahsıma kalırsa hoş bir görüntü değil. Bunun kararını yine söylüyorum halk versin. Soracağız, devam kararı çıkarsa devam eder. Hayır, beğenmedik denilirse de zararın neresinden dönülürse de kardır” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yaşar Karadeniz ise, “Sayın Başkanımıza ve ekibine yola çıkmış olduğu 5 yıllık görevde başarılar diliyorum. Bu tür görevler dönemseldir, hepimiz faniyiz gelip neticede geçiciyiz, önemli olan arkamızda hoş seda bırakabilmek. Siyasette de bürokraside de amaç bellidir amaç halka hizmettir. Memlekete vatana millete hizmettir ve bu ortak amaç doğrultusunda da bürokraside de siyasette de hatta sivil toplum örgütleri ve siz değerli basın mensupları ile birlikte bu amaç doğrultusunda çalışırlar. Bundan sonra hem merkez belediyemiz hem diğer 19 ilçemizde ki belediyelerimiz meclis üyeleri hem belediye meclis üyeleri hem de il genel meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarlarımız, bu 5 yıllık süreç içerisinde umarım görev yaptıkları bölgelere, mahallelere ve köylere güzel hizmetlerde bulunurlar ve Kastamonu'nun ileri gitmesinde gelişmesinde önemlidir merhaleyi oluştururlar. Tekrar seçilenlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Nuray Çolak'ta hazır bulundu.