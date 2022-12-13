Virajı alamayan kamyon devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kastamonu- Çatalzeytin karayolu Hamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmi öğrenilemeyen 06 CSL 175 plakalı kamyon, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.