İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamayan kamyonet, şarampolde devrildi

Kastamonu-Cide karayolu üzerinde virajı alamayan kamyonet, şarampolde devrildi, kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolu Şenpazar ilçesine bağlı Celalli Köyü mevkiinde M. T. idaresindeki 34 CSK 69 plakalı Nissan marka kamyonet, yağmur sonrasında kayganlaşan zeminde virajı alamayarak şarampolde devrildi. Kazada sürücü M. T., kamyonette sıkıştı. Sıkışan sürücü, çevreden geçen vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan sürücü M. T., Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.