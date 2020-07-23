İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü

Kastamonu’da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Kastamonu'da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle fabrikada çalışmalar normale döndü.


Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan fabrikada sabah saatlerinde kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Fabrikadan yapılan bilgilendirmede, “Bugün sabah saatlerinde kazan bölümünde meydana gelen yangın olayının ardından derhal tüm güvenlik önlemleri alınarak söndürme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Fabrikada hayat olağan akışına dönmüştür. Fabrikamız rutin çalışmalarını kaldığı yerden sürdürmektedir, kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.