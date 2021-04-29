Yangında 2 kişinin öldüğü köye yardım

Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesinde 3 ev ve bir otomobilin yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz hayatlarını kaybetti. Yangının ardından Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, köyü ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyarette ayrıca Türk Kızılayı ekipleri tarafından yangınzede aileler için gıda yardımında bulundu. Talep edilmesi durumunda battaniye, yorgan gibi malzemelerde yangının çıktığı köye getirildi.

Türk Kızılayı tarafından köy halkı ve yangından etkilenenlere için iftarda verildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Sabit Tavil, yaptığı açıklamada, yangında 89 yaşındaki anne ve 65 yaşındaki kızının yaşamını yitirmesinin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, Kızılay olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını kaydetti. Tavil, Yangın haberini alır almaz dün gece köye gelerek insanların acısını paylaşmak istedik. Bugün de mobil ikram aracımızla köye gelerek iftarlıklarımızı hazırladık. Akşam köy halkına iftar dağıttık” dedi.

Tavil, yaraların bir an önce silinmesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti.