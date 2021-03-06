Yangında ahşap ev küle döndü

Kastamonu'da merkez İbişler köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İbişler köyü Kütükler Mahallesinde Hasan Kabadayı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yangın yerine giden itfaiye ekipleri, yanan evi kontrol altına alarak diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.