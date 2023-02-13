Yangında evden kaçamayan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki katlı yarı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında alevlerden kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Şahin Özdemir'e ait iki katlı yarı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevlerin arasında kalan ve kaçamayan 90 yaşındaki Şerife Özdemir hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şerife Özdemir'in cenazesi, evden çıkartılarak cenaze nakil aracına alındı. Özdemir'in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin evde soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.