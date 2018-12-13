Yangında evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı evi küle dönen aileye, Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından yardım malzemesi gönderildi.

Araç İlçesi Cevizlik Köyü Asar Mahallesinde çıkan yangında Mustafa Büyükyiğit ve ailesine ait olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında evdeki eşyaları büyük oranda kullanılamaz hale gelen aileye Kızılay el uzattı. Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Büyükyiğit ailesine ulaştırıldı.