Yangında evlerini kaybedenler için yeni yerleşim yeri

Tosya'da 2018 yılında Özboyu köyünde çıkan yangın sonucu evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için oluşturulmaya çalışılan yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak evlerini kaybeden vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Pişkin, “Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Maşrap, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen yetkililerle birlikte hem yeni yerleşim yeri için öngörülen arazide hem de köydeki yangın çıkan bölgede incelemelerde bulunduk. Yeni yerleşim yeri için öngörülen arazinin tarım arazisi niteliğini taşıyor olması nedeniyle bakanlıkça alınacak kamu yararı kararı sonrası çalışmalar hızlanacak. İnşallah en kısa sürede evlerini kaybeden vatandaşlarımız için yeni evleri yapılarak teslim edilecek” dedi.