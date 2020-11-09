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Yangında harabeye dönen Dipsiz Göl için hazırlanan projeye ödül

Tosya Kaymakamlığı, 2018 yılında otelde çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen ve harabeye dönen Tosya Dipsiz Göl Tabiat Parkı için hazırladığı proje ödül aldı.


2018 yılında Tosya Dipsiz Göl Tabiat Parkında bulunan otelde yangın çıktı. Yangında otel ve diğer eklentileri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Dipsiz Göl Tabiat Parkı için Tosya Kaymakamlığı harekete geçirerek yeniden burasının doğal güzelliğine kavuşturulması için proje hazırladı. Tosya Kaymakamlığınca hazırlanan proje kapsamında Tosya Dipsiz Göl Tabiat Parkı, eski ihtişamına kavuşturularak hizmete açıldı. Dipsiz Göl'ü yeniden eski günlerine döndüren proje ise ulusal yayın yapan bir dergi tarafından ödüle layık gördü. Çankaya'da düzenlenen törende ödülü Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin aldı. Gümüş Kariyer Ödülü'nü kazanmanın önemine değinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Böylesi ödüllere layık görülmek elbette gurur verici. Fakat her zaman söylediğim gibi, bir mülki idare amiri için en büyük ödül, hizmet ettiği halkın duasını alabilmektir. Rabbim duasız bırakmasın” dedi.

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