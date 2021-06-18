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Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde yayla evinde çıkan yangında, hayvanları kurtarmak isteyen genç kız, dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyünde yayla evinde çıkan yangında, hayvanları kurtarmak isteyen genç kız, dumandan etkilenerek hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre Suluca köyünde Ali B.'ya ait yayla evinde çıkan yangında yayla evi ve ahır tamamen yandı. Yangın ihbarı üzerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın da ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen genç bayan dumandan zehirlendi. Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahale sonrası genç kız Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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