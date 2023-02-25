Yapılan yardımların arasından çıkan notlar duygulandırdı

Kastamonu'da toplanan yardım kolilerinin içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 il için Türkiye tek yürek oldu. Bölgede kurtarma çalışmaları cansiperane şekilde devam ederken bir yandan da yardım seferberliği sürüyor. Bu çerçevede Kastamonu'da da birçok farklı bölgede yardımlar toplanıyor.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaymakamlık binasında toplanan yardım kolileri içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor.

Miniklerin kaleme aldığı notlardan birini paylaşan Seydiler Kaymakamlığı, “Kendi küçük yüreği büyük. Ciğerimizin yandığı şu günlere Seydilerli kızımız içimizi ısıttı. Bu düşüncesiyle milletimizin büyüğünden küçüğüne birbirine ne kadar bağlı olduğunu yeniden gösterdi. İyi ki varsın Aslıhan” dedi.

Seydiler ilçesinden Aslıhan Kaya mektubunda ise “Merhaba, ben Aslıhan 9 yaşındayım. Sizi çok ama çok seviyorum. Geçmiş olsun herkese” notunu paylaştı.

Yardım gönderen Beliz Özkan adlı çocuk ise yazığı mektupta “Merhabalar, ben Beliz Özkan, Kastamonu'dan ihtiyacınız olan eşyaları gönderiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Daime yanınızdayız. Çok geçmiş olsun. Sakın üzülmeyin, size Kastamonu'dan dua ediyoruz. Ailelerinize Allah daima dayanma gücü versin, vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara Allah şifa versin. Sizi çok seviyoruz, geçmiş olsun depremzede kardeşlerim. İyi ki varsınız. Çekinmeden her ihtiyacınız için beni arayabilirsiniz” mesajını paylaştı.

Kendi yemediği çikolatasını depremzede arkadaşlarına gönderen Beril adlı çocuk ise mektubunda şunları söyledi:

“Sana Kastamonu'dan yazıyorum. Sana kumbaramdaki paramı verdim. Bir de sana çikolata gönderdim. Siz çok iyi olacaksınız. Beril. Biz iyi insanlarız”.