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Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı Şahin, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı Şahin, tedavi altına alındı.


Daday Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Daday Karamuk Köyü yolu üzerinde uçamayan bir Şahin buldu. Kısa sürede yaralı olduğu anlaşılan yaralı Şahin, personeller tarafından Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine getirildi. Önce yaralı Şahin'e su ve yiyecek veren personeller ardından yaralı Şahin'in tedavisi için veteriner hekim çağırdı. İlk tedavisi yapılan ve kanadından yaralı olduğu anlaşılan yaralı Şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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