Yaralı halde bulunan hamile karaca, tedavisi sonrası doğaya salındı

Kastamonu'da tedavisinin ardından sağılığına kavuşan karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yeniden doğaya salındı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde arka bacaklarında yaralanmış halde karaca bulan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Çöme Orman İşletme Şefliğince ekiplerince muhafaza altına alınan karaca, İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi. Ardından veteriner kliniğine nakledilen kara tedavi altına alındı. Çakalların saldırısına uğradığı düşünülen karacanın yapılan kontrollerinde hamile olduğu ve vücudunun arka kısmında açık yaraları olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan karaca, DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.