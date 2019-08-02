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Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Daday-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Afurözü köyü mevkiinde köpeklerden kaçmakta olan Karaca, yola atlayarak yaralandı. Karacayı gören Rıza Çakal isimli vatandaş durumu Daday Belediyesi ekiplerine bildirdi. Daday Belediyesine bağlı veteriner hekimler, olay yerine gelerek yaralı karacayı aldı. Daha sonra yaralı karaca, Daday Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan ve karnı doyurulan yaralı karaca, ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan yaralı karaca, yapılacak tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından doğaya bırakılacak.

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