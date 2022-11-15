Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde köy muhtarı Satı Mehmet Ünlü, yaralı halde karaca buldu. Korkmuş haldeki karacayı koruma altına alan Ünlü, sıcak bir ortama alarak yiyecek verdi. Ünlü, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü bildirdi. Köye gelen ekipler, karacayı teslim aldı.

Tedavi altına alınan karaca, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.