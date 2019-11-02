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Yaralıgöz dağına sezonun ilk karı yağdı

Kastamonu’nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağında sezonun ilk karı yağdı.

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağında sezonun ilk karı yağdı.


Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Yaralıgöz Dağı beyaza büründü.


Yolculuk yapan sürücüler, sezonun ilk ve etkili olan kar yağışı sonrası sürprizle karşılaştı.


Vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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