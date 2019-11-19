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Yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 Lira Ceza

Kastamonu’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10.

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı.


DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen koruma kontrol çalışmaları esnasında Kastamonu'nun Araç ilçesinde belgesiz av yaptığı tespit edilen 5 şahsa 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı. Sürdürülebilir yaban hayatı ve türlerin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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