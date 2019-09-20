Yaz tatilini İŞKUR aracılığıyla çalışarak geçiren öğrenciler okullarına döndü

Kastamonu'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaz tatilini çalışarak geçiren üniversite öğrencileri, çalışmalarını tamamlayarak okullarına dönüyor.

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa yeni bir uygulama ile kamusal faydanın yüksek olduğu işlerde üniversitede okuyan gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade etmek üzere Sosyal Çalışma Programı (SÇP) adı altında yeni bir uygulama başlattı.

Sosyal Çalışma Programı ile 2019 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak üzere kamunun ortak kullanım alanlarında doğanın, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, kültürel ve sosyal hizmetlerin desteklenmesi hedeflendi.

Gençlerin işgücü piyasasıyla buluşmaları ve sosyalleşmeleri, dijital becerilerinin öne çıkarılması, okuldan işe geçişte karşılaştığı iş tecrübesi eksikliğinin en aza indirilmesi amaçlanarak uygulamaya konulan programdan Kastamonu'da il genelinde 125 üniversite öğrencisi genç faydalandı.

Programdan faydalanan gençlere, haftada 3 gün süre ile programa katıldıkları her gün için 67,36 TL ücret ödemesi yapıldı. Bunun yanında en önemli kazanımlardan biri ise sigortalı ilk tescillerinin yapılmış olmasıdır. Yaz tatillerini hem tatil yaparak hem de çalışarak geçiren 125 üniversite öğrencisi gençler, okullarına devam etmek üzere programdan ayrılmaya başladı.