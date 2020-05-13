Yeni Cide Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor

2019 yılında temeli atılan yeni Cide Devlet Hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Perde duvarları tamamlanan ve inşaatına başlanan hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir'in katkılarıyla inşaatına başlanan yeni Cide Devlet Hastanesi, 35 yataklı olarak yapılacak.

Yeni Cide Devlet Hastanesinin yapımını yakından takip eden 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “İlk seçim çalışmalarımız sırasında söz verdiğim tek proje Cide Devlet Hastanesinin yapılması idi. 25 yatak olarak planlan proje önce 35 yatak olarak yatırıma aldırdık, daha sonra 50 yatağa dönüşebilecek şekilde projelendirildi. Yer tespiti yapıldı, yer teslimi ve projeyi takibimiz devam etti. Sağlık Bakanlığımız 2019 yılı yeni proje ihale edilmeyeceğini, ihale edilen projelerin bitirileceği diye kararını yakın takip ederek mevcut hastane konumu ve şartlarını anlatarak ihalesi yaptırdık. Çok şükür modern bir hastane Cide ilçemize kazandırılmış oldu. Başta projenin yatırıma alınma talimatını veren, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, önceki dönem Sağlık Bakanlarımız Recep Akdağ, Ahmet Demircan ve ihalenin yapılması için talimat veren Sayın Fahrettin Koca Bakanımız ve Kastamonu İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü Devletimiz yatırımlarına devam ediyor” dedi.