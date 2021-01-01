İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yıla yangınla girdiler

Kastamonu’nun merkeze bağlı Çiğil köyünde yeni yıla girildiği saatlerde samanlıkta yangın çıktı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Çiğil köyünde yeni yıla girildiği saatlerde samanlıkta yangın çıktı. Çıkan yangında samanlık tamamen küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı Çiğil köyünde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü samanlıkta yangın çıktı. Yeni yıla girildiği saatlerde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm samanlığı kaplarken gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri, alevlerin başka bir yere sıçramasını engellerken yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.