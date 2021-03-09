Yeni yol süpürme aracı hizmete girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya yeni yol süpürme aracı gönderildi. Hizmete alınan aracın test sürüşü gerçekleştirildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun Ankara ziyaretlerinin ardından yeni yol süpürme aracı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kastamonu Belediyesi'ne hibe edildi. Kastamonu için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Vidinlioğlu, "Bizim gayemiz memleketimize ve hemşehrilerimize hizmet. Bizim gayemiz Kastamonu'nun geleceği ve her bir hemşehrimizin refahı için. Bu doğrultudaki çabalarımızın bir meyvesi de şehrimize hizmet edecek olan ve belediyemizin makine parkını güçlendiren yeni yol süpürme aracımız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibesi ile belediyemiz makine parkına kazandırdığımız yeni yol süpürme aracımızın ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.