"Yiğit İnebolu Okuyor" Projesine 6 bin 111 kitap desteği

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hayırsever bir vatandaş tarafından 6 bin 111 kitap bağışlandı.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Yiğit İnebolu Okuyor" Projesi kitap toplama kampanyasına Mecit ve Mustafa Çetinkaya 6 bin 111 kitap alarak katkıda bulundu. Yiğit İnebolu Okuyor Projesi okul kütüphanelerini zenginleştirme hedefine bir adım daha yaklaştı.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Basın, mektuplar ve sosyal medya yoluyla yürüttüğümüz kitap toplama kampanyası hızla devam ederken çeşitli kurum ve kuruluşlardan kitaplar Müdürlüğümüze ulaşıyor. Bu bağlamda daha önce ilçemize bir okul kazandıran hayırsever iş insanı Mecit Çetinkaya ve kardeşi Mustafa Çetinkaya tarafından projemize de büyük destek sağlandı. Çetinkaya Ailesi Projemize 100 bin TL değerinde 6 bin 111 kitap bağışlamış bulunuyor. Yapı Kredi Kültür, Timaş ve Beyaz Balina yayınevlerinden tedarik ettiğimiz birbirinden güzel kitaplar çocuklarımızla buluşmak üzere İlçe Milli Eğitim Personelleri tarafından paketlenerek okullara dağıtılmak üzere hazır edildi" ifadelerine yer verildi.