İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım düşen binanın çatısında yangın çıktı

Kastamonu’da bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kastamonu'da bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Melik Sokak'ta bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırım düşen çatıdan alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören ev sahipleri kendi imkanlarıyla yangına ilk müdahaleyi yaparken, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa süre içerisinde bölgeye gelerek yangını söndürdü. Yangında binada hasar oluştu.

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