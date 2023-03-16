‘Yıldırım operasyonu'nda gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen 'yıldırım operasyonu'nda tutuklanan şüpheli sayısı 32'ye yükseldi. Operasyonda klima havalandırmasının içerisinde bile uyuşturucu bulunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde 59 şüpheli şahsa ait 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi. 426 personel, 5 narkotik arama köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda 668,57 gram esrar, 71,77 gram metamfetamin, 20,9 gram kannabinoid, 0,07 gram esrar tozu, 0,62 gram zıvana tabir edilen esrar, 27,74 gram kenevir tohumu, 124 adet sentetik ecza hapı, 32 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet pet düzenek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 73 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği, 157 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Klima içerisine zulalanmış halde bulunan uyuşturucu madde dikkat çekti.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından dün İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alının şüphelilerden 32 şahıs tutuklanırken, 9 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.