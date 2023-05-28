Yıldırım yangına sebep oldu: 3 samanlık küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde bir samanlıkta çıkan yangın, yanındaki samanlıklara da sıçradı. Yangında 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyü Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında köye yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi neticesinde köyde bulunan bir samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan 2 samanlığa daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Köye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.