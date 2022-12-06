Yoğun bakım hemşirelerine sertifikalı eğitim

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireliğe sertifikalı yoğun bakım hemşirelik eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalı eğitim veren hastaneler arasına Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklendi. Sağlık Bakanlığının Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine verdiği yetki doğrultusunda 17 Ekim-28 Kasım tarihleri arasında yoğun bakım hemşirelerine yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlendi. Alanında deneyimli uzmanların verdiği eğitime il ve il dışından katılan, 18 hemşireye yoğun bakım hemşireliği eğitimi verildi.

Hemşirelere eğitim, alanlarında uzman olan 3 profesör doktor, 14 doktor öğretim üyesi, 16 uzman doktor, alanlarında deneyimli ve sertifikalı 13 hemşire ve Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden 6 akademisyen tarafından verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte hemşirelere sertifikaları hastanenin konferans salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Hemşirelere seslenen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, “Hastanemiz artık bakanlık yetkisiyle sertifikalı eğitim programları veren hastaneler listesine adını yazdırmıştır. Bakanlığın hastanemize verdiği yetkiyle ilk sertifikalı eğitim programını başarıyla tamamlamıştır. Kaliteli sağlık hizmetlerine duyulan gereksinimin her geçen gün artmasıyla nitelikli hemşirelere duyulan ihtiyaç da haliyle arttırmakta. Bundan dolayı bakanlığımızın verdiği yetkiyle hastanemizde bir ilk olarak sertifikalı eğitim programı, teorik ve uygulama eğitimlerinde uzman eğitimcilerimizin de fazla olmasıyla beraber geniş bir eğitim ve eğitimci yelpazesi sunarak başarılı bir şekilde tamamlandı” dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Pakize Çetin, Yoğun Bakım Ünitesi Koordinatörü Prof. Dr. Zahide Doğanay, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yılmaz, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Veysel Garani Soylu ve Yoğun Bakım Hemşireliği SEP Program Sorumlusu Elmas Yılmaz tarafından eğitim programını başarı ile tamamlayan katılımcılara belgeleri verildi.