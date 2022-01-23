Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cide-Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda biriken karları kürümek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu Cide-Kastamonu karayolu Dağlı mevkiinde ulaşım durdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide ilçesinden Kastamonu'ya servis çeken minibüs, kar sebebiyle yolun kapanması üzerine geri dönüş yaptı. Görevliler, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi.